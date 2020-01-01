У приміщеннях Одеського морського торговельного порту та АМПУ проводяться обшуки

19:01 19.02.2020   Украина

Офіс Генерального прокурора проводить обшуки у приміщеннях Одеського морського торговельного порту та Адміністрації морських портів.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

“Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ проводить обшуки у приміщеннях Одеського морського торговельного порту, Адміністрації морських портів та їх структурних підрозділах”, — йдеться в повідомленні.

Так, за даними слідства, керівництво ДП “Адміністрація морських портів України” та ДП “Одеський морський торговельний порт” може бути причетним до масштабних зловживань, через які держава щорічно зазнавала збитків в особливо великих розмірах.

“Слідство вважає, що упродовж п’яти років посадовці зазначених державних підприємств, ймовірно, здавали в оренду наближеним до них комерційним структурам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами. За даними слідства, керівництво порту затвердило для бізнесменів розцінки, які в десятки разів були нижчими від фактичних витрат, а орендні ставки не включали надбавки за роботу у вихідні, святкові дні та вночі. Разом з тим, витрати на обслуговування, паливо та ремонт буксирів Одеський морський торговельний порт здійснював собі у збиток”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що таким чином фірми-орендарі надавали послуги із буксирування, які раніше надавали державні підприємства та отримували від судновласників значні прибутки, які мали надходити до бюджету.

“Кримінальне провадження відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) КК України”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, начальнику Бердянського морпорту повідомлено про підозру.



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