У приміщеннях Одеського морського торговельного порту та АМПУ проводяться обшуки
|19:01 19.02.2020
|Украина
Офіс Генерального прокурора проводить обшуки у приміщеннях Одеського морського торговельного порту та Адміністрації морських портів.
Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
“Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ проводить обшуки у приміщеннях Одеського морського торговельного порту, Адміністрації морських портів та їх структурних підрозділах”, — йдеться в повідомленні.
Так, за даними слідства, керівництво ДП “Адміністрація морських портів України” та ДП “Одеський морський торговельний порт” може бути причетним до масштабних зловживань, через які держава щорічно зазнавала збитків в особливо великих розмірах.
“Слідство вважає, що упродовж п’яти років посадовці зазначених державних підприємств, ймовірно, здавали в оренду наближеним до них комерційним структурам буксири державного портового флоту за значно заниженими тарифами. За даними слідства, керівництво порту затвердило для бізнесменів розцінки, які в десятки разів були нижчими від фактичних витрат, а орендні ставки не включали надбавки за роботу у вихідні, святкові дні та вночі. Разом з тим, витрати на обслуговування, паливо та ремонт буксирів Одеський морський торговельний порт здійснював собі у збиток”, — зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що таким чином фірми-орендарі надавали послуги із буксирування, які раніше надавали державні підприємства та отримували від судновласників значні прибутки, які мали надходити до бюджету.
“Кримінальне провадження відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) КК України”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, начальнику Бердянського морпорту повідомлено про підозру.
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