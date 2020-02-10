Держрибагентство працює над поверненням затриманих Росією рибалок

18:50 19.02.2020   Крым

Держрибагентство спільно з МЗС працює над якнайшвидшим поверненням затриманих 15 лютого в акваторії Азовського моря українських рибалок на територію України.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства рибного господарства України, передає Укрінформ.

“За оперативною інформацією, 15 лютого поточного року в акваторії Азовського моря російською стороною затримано рибальський човен із чотирма громадянами України на борту. Держрибагентство спільно з Міністерством закордонних справ України та низкою інших органів державної влади працюють над з’ясуванням обставин даного випадку та у межах компетенції вживатиме подальших заходів для якнайшвидшого повернення затриманих громадян на територію України”, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Держрибагентство вчергове підтверджує принципову позицію щодо незмінності закріпленого в Конституції України та міжнародно визнаного статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь як невід’ємної частини суверенної території України.

15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму затримали в західній частині Азовського моря маломірне судно з чотирма громадянами України на борту.

Головне управління Національної поліції України в АР Крим за фактом захоплення українського судна розпочало кримінальне провадження.

Тим часом “суд” в окупованій Керчі заарештував українських рибалок на 10 діб "за незаконний вилов риби".

Своє чергою МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах РФ та висловило протест у зв’язку із затриманням російською стороною чотирьох українських рибалок в Азовському морі. Російській стороні було передано вимогу невідкладно звільнити українських рибалок, риболовецьке судно та повернути весь риболовецький інвентар.



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