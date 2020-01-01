Тотальні перевірки та черги: у Денісової заявляють про порушення прав на КПВВ "Каланчак"

18:40 19.02.2020   Крым

Регіональні представники Уповноваженого ВР України з прав людини зафіксували численні порушення прав громадян на КПВВ "Каланчак" на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

Про це інформує пресслужба Офісу Уповноваженого.

"Митники продовжують перевіряти особисті речі у всіх громадян, а не вибірково, таким чином створюючи черги. Люди змушені чекати на вулиці, хоча є приміщення, яке опалюється та призначене для очікування; Поліція, яка має знаходитися за межами режимної зони КПВВ, знову з’явилася",- йдеться у повідомленні.

Крім того, представники омбудсмена зафіксували порушення санітарно-епідеміологічних норм. Так, на КПВВ працюють лише чоловічі туалети.

Як зазначається, після втручання працівників Секретаріату Уповноваженого безперешкодний доступ громадян до приміщення КПВВ було відновлено.



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