Двох кримських татар етапували з Таганрога до Башкирії

18:30 19.02.2020   Крым

Братів Узеїра і Теймура Абдуллаєвих, засуджених до 13 і 17 років позбавлення волі, етапували із СІЗО російського Таганрога до Башкирії.

Про це в Facebook повідомляє "Кримська солідарність", посилаючись на матір братів Абдуллаєву Діляру.

"Мені стало відомо, що моїх синів етапували до Башкирії. Сьогодні вони в Уфі, в СІЗО. Невідомо, скільки днів там пробудуть до колонії, але достовірно відомо, що вчора, 18 лютого, прибули в місто Уфу і перебувають в СІЗО", - зазначила Діляра Абдуллаєва.

За даними "Кримської солідарності", за тиждень до цього адвокат Едем Семедляєв відвідував у СІЗО м. Таганрог Узеїра і Теймура Абдуллаєвих, які й повідомили про свій майбутній тривалий етап, напрямок якого був невідомий.

Як повідомлялося, влітку 2019 року Південним окружним військовим судом м. Ростов-на-Дону були засуджені п'ять фігурантів сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" на терміни від 12 до 17 років позбавлення волі. У грудні 2019 року під час апеляційного оскарження на вирок терміни були скорочені на півроку кожному. Після оголошення вироку Теймур і Узеїр Абдуллаєві були етаповані в СІЗО м. Таганрог, де вони перебували протягом місяця.



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