Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру начальнику Бердянського морського порту.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook, повідомляє Укрінформ.

"У середу, 19 лютого 2020 року, за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на майже 2,5 млн гривень, начальнику державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт», - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, також у рамках розслідування цієї справи детективи НАБУ затримали ще трьох осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, а саме - заступника начальника та інженера держпідприємства «Бердянський морський торговельний порт», а також екскерівницю комерційної компанії.

Слідством встановлено, що ці особи організували схему, за якою держпідприємство перерахувало комерційній компанії кошти за фактично непоставлене обладнання, внаслідок чого державі було завдано збитків на суму 2,49 млн гривень, що підтверджено висновком судової економічної експертизи.

Дії начальника порту кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення затриманим особам про підозру.

Наразі досудове розслідування у справі триває.