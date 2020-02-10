Побиття 17-річного кримського татарина у поліції: підліток дав свідчення
|18:01 19.02.2020
|Крым
17-річного кримського татарина Сервера Расільчіка, якого катували поліцейські, вибиваючи зізнання у крадіжці грошей з автомийки, викликали в поліцію Сакського району, де проходило побиття підлітка.
Про це повідомляє Крим.Реалії, передає Укрінформ.
"Слідчий у розмові сказав мені таку фразу, мовляв, весь світ уже знає про нашу історію. Я кажу йому, що нам приховувати нічого і це - тільки початок", - розповіла Ліля Расільчак.
За її словами, поліцейські спробували зробити "невпізнанним" кабінет, де били її сина, зробивши перестановку меблів.
"Найцікавіше те, що в кабінеті, де били Сервера, вони зробили перестановку. Сервер каже, ось тут був сейф залізний, об який я головою вдарився. Ось тут диван. А вони переставили і столик поставили, якого не було. Але син впізнав коробки на шафі й карту, яка висіла на протилежній стіні", - розповіла Ліля Расільчак.
Під час відвідування було складено протокол про те, як проходило побиття.
"Я слідчому показував на манекені, як це відбувалося, куди мене били. Він все зафіксував. Зайвих питань не ставили", - розповів Сервер Расільчак.
Як повідомлялося, 17-річного підлітка Сервера Расільчака було побито і піддано тортурам у так званому Сакському відділенні поліції, де від нього вимагали зізнання у крадіжці. Пізніше його відпустили, змусивши написати заяву на ім'я начальника відділу поліції Дмитра Стрюкова про те, що фізична сила до нього не застосовувалася.
Наступного дня Расільчак зняв побої й написав заяву за місцем проживання у відділення поліції Роздольненського району.
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