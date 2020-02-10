Суд виправдав затриманого у Києві активіста після запитання «Чий Крим?» на зустрічі російської блогерки
|17:41 19.02.2020
|Крым
Голосіївський районний суд Києва 18 лютого закрив справу проти активіста громадського руху «Відсіч» Леоніда Овчаренка через відсутність доказів.
Як повідомила пресслужба руху, суддя Микола Дідик «повністю виправдав активіста», якого звинувачували в «дрібному хуліганстві» після затримання на зустрічі 6 січня із російською блогеркою Олександрою Мітрошиною, якій Овчаренко поставив запитання «Чий Крим?», передає Радіо Свобода.
6 січня під час зустрічі російської блогерки, колишньої співробітниці російських ЗМІ, у Києві Олександри Мітрошиної в Києві активісти руху «Відсіч» запитали, чи справді вона була в анексованому Криму і чи визнає Крим українським. Активісти стверджували, що викликали поліцію, щоб та відреагувала на факт відвідин окупованого Криму на порушення законів України.
Пізніше у «Відсічі» заявили, що ніхто Мітрошину не затримував, а у відділок забрали активістів Леоніда Овчаренка і Олексія Кальницького.
Поліція Києва, зі свого боку, повідомляла про інцидент за участі невідомих осіб, які того дня «конфліктували і висловлювалися нецензурною лайкою». У відділку патрульні склали на двох затриманих адміністративний протокол про «дрібне хуліганство». Також повідомлялося про складений адмінпротокол за «дрібне хуліганство на чоловіка, котрий конфліктував із раніше доставленими до управління поліції молодиками».
7 січня у МВС України повідомили, що в’їзд російській блогерці Олександрі Мітрошиній, яка раніше незаконно відвідувала Крим, все ж заборонять.
Другого затриманого і обвинуваченого в тому ж активіста Олексія Кальницького суд так само виправдав ще 31 січня.
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