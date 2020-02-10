Голосіївський районний суд Києва 18 лютого закрив справу проти активіста громадського руху «Відсіч» Леоніда Овчаренка через відсутність доказів.

Як повідомила пресслужба руху, суддя Микола Дідик «повністю виправдав активіста», якого звинувачували в «дрібному хуліганстві» після затримання на зустрічі 6 січня із російською блогеркою Олександрою Мітрошиною, якій Овчаренко поставив запитання «Чий Крим?», передає Радіо Свобода.

6 січня під час зустрічі російської блогерки, колишньої співробітниці російських ЗМІ, у Києві Олександри Мітрошиної в Києві активісти руху «Відсіч» запитали, чи справді вона була в анексованому Криму і чи визнає Крим українським. Активісти стверджували, що викликали поліцію, щоб та відреагувала на факт відвідин окупованого Криму на порушення законів України.

Пізніше у «Відсічі» заявили, що ніхто Мітрошину не затримував, а у відділок забрали активістів Леоніда Овчаренка і Олексія Кальницького.

Поліція Києва, зі свого боку, повідомляла про інцидент за участі невідомих осіб, які того дня «конфліктували і висловлювалися нецензурною лайкою». У відділку патрульні склали на двох затриманих адміністративний протокол про «дрібне хуліганство». Також повідомлялося про складений адмінпротокол за «дрібне хуліганство на чоловіка, котрий конфліктував із раніше доставленими до управління поліції молодиками».

7 січня у МВС України повідомили, що в’їзд російській блогерці Олександрі Мітрошиній, яка раніше незаконно відвідувала Крим, все ж заборонять.

Другого затриманого і обвинуваченого в тому ж активіста Олексія Кальницького суд так само виправдав ще 31 січня.