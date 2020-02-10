В окупованій Керчі проти двох підлітків відкрили справу за "підготовку терактів"
|17:21 19.02.2020
|Крым
Головне слідче управління Слідкому Росії в окупованому Криму прийняло до провадження кримінальну справу щодо двох підлітків, підозрюваних "у підготовці терактів у навчальних закладах Керчі".
Про це повідомляється на сайті СКР, передає Укрінформ.
«Прийнято до провадження кримінальну справу, порушену слідчими органами УФСБ Росії по Республіці Крим і місту Севастополю щодо двох жителів міста Керчі 2003 і 2004 років народження. Молоді люди підозрюються в приготуванні до терористичного акту групою осіб за попередньою змовою (ч.1 ст.30, п. «а» ч.2 ст. 205 КК РФ)», - йдеться у повідомленні.
За версією слідства, затримані раніше «підлітки розробили план збройних нападів на два навчальних заклади, розташовані в місті Керчі, попередньо вивчивши в Інтернеті інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв і схеми будівель».
Також стверджується, що нібито «паралельно з цим молоді люди були адміністраторами так званих «груп смерті» в соцмережах, де користувачів схиляли до аналогічних злочинів».
Повідомляється, що співробітники ФСБ Росії в місцях проживання затриманих підлітків вилучили «саморобні вибухові пристрої з вражаючими елементами, куплені ними через Інтернет, компоненти для їх виготовлення».
Як повідомлялося, ФСБ Росії 18 лютого заявила про затримання в окупованій Керчі двох підлітків "за підозрою в підготовці терактів у школах". Стверджується, що вони є послідовниками Владислава Рослякова, який відкрив стрілянину в коледжі в Керчі у 2018 році.
Ще на цю тему:
Держрибагентство працює над поверненням затриманих Росією рибалок
Суд виправдав затриманого у Києві активіста після запитання «Чий Крим?» на зустрічі російської блогерки
Волкер закликав українців бути готовими до тривалої боротьби за Крим
Кримський журналіст Семена прибув до Києва
США закликали РФ вивести війська зі Східної України і Криму і дотримуватися Мінських угод
Україна в ООН: РФ перетворила Крим на гетто з порушення прав людини та військову базу
Ташева о марше в Крым: У нас есть некоторые предостережения