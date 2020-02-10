Кабмін об'єднав функції допомоги українським політв'язням у РФ в єдиній комісії

17:01 19.02.2020   Крым

Кабінет Міністрів України створив єдину комісію, яка допомагатиме утримуваним у РФ українським політичним в'язням.

"Опікою наших політв'язнів у РФ займатиметься єдина комісія з цих питань. Раніше цих комісій було дві", - написав Гончарук у своєму Telegram-каналі в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, робота цієї комісії допоможе максимально якісно і своєчасно надавати допомогу, зокрема матеріальну, тим, хто повернувся з полону, а також ефективно координувати взаємодію органів державної влади, відповідальних за допомогу тим, хто був позбавлений волі.



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