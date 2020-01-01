У Кремлі прокоментували плани Туреччини ввести війська у Сирію
|16:41 19.02.2020
|Россия
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав найгіршим сценарієм розвитку подій в Ідлібі можливу операцію Туреччини в Сирії, якщо вона буде проводитися проти легітимної влади і збройних сил цієї країни.
Про це пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
“Давайте не будемо виходити з найгірших сценаріїв”, — сказав він журналістам, відповідаючи на питання, як Росія буде реагувати, якщо Ердоган почне військову операцію на території Сирії.
Представник Кремля додав, що “якщо мова йде про операції щодо легітимної влади і збройних сил Сирії, то це, звичайно, найгірший варіант розвитку подій”.
Пєсков зазначив, що Росія продовжить контакти з турецькою стороною, щоб не дозволити ситуації в Ідлібі розвиватися по шляху подальшого нагнітання.
“Ми маємо намір далі використовувати наші робочі контакти з турецькими колегами з тим, щоб не дозволити ситуації в Ідлібі розвиватися по шляху подальшого нагнітання”, — сказав він.
Відповідаючи на питання, чи задоволена Москва останніми домовленостями з Туреччиною по Сирії, представник Кремля сказав: “Ми були задоволені тими домовленостями, які були досягнуті більше року тому в Сочі — і це було взаємне задоволення. І ми абсолютно перестали бути задоволеними після того, як з території Ідлібу почалися наступальні дії бойовиків і терористичних угруповань щодо сирійських збройних сил і російських військових об’єктів. На цьому наше задоволення завершилося”.
Додамо, президент Туреччини Тайіп Ердоган повідомив в середу про готовність Анкари задіяти всю свою бойову міць в разі проведення операції в сирійському Ідлібі.
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