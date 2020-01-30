Мэрия Тбилиси и грузинские власти причастны к закупкам деталей в оккупированном Крыму.

Об этом было заявлено 18 февраля на телеканале «Мтавари архи», сообщает ИА REGNUM.

Журналисты канала обнаружили, что грузинская фирма URA, которая участвует в конкурсе на поставку деталей для строительства метро, объявленном «Тбилисской транспортной компанией», якобы сотрудничает с «Керченским металлургическим заводом». Когда журналисты задали вопрос по этому поводу мэру Тбилиси Кахе Каладзе, он сообщил, что указанная компания была дисквалифицирована.

После этого, журналисты «Мтавари архи» выяснили, что URA обратилась с претензией в Совет по спорам при Агентстве государственных закупок. Там дело рассмотрели и приняли решение вернуть компанию в состав участников конкурса.

Причиной такого решения, как сообщают на телеканале, стало то, что ранее «Тбилисская транспортная компания» уже приобретала в 2018 и 2019 годах товары, произведённые в оккупированном Крыму.

«Агентство государственных закупок напрямую подчиняется премьер-министру, а наш премьер-министр сейчас — [Георгий] Гахария. Это означает, что это прямая ответственность правительства Гахария и [лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины] Иванишвили», — заявили на телеканале.

Также сообщается, что окончательное решение по вопросу участия фирмы URA в торгах будет принято в течение нескольких дней.