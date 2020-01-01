Проект переговорної позиції ЄС щодо майбутніх відносин з Великобританією після виходу країни з Європейського Союзу містить вимогу щодо "повернення або відновлення незаконно вилучених об'єктів культури до їхніх країн походження".

У документі не наводиться жоден конкретний приклад, але ЗМІ із посиланням на дипломатичні джерела стверджують, що доповнення було внесено на прохання Греції за підтримки Італії та Кіпру, повідомляє Балканський оглядач.

За версією журналістів, йдеться насамперед про старовинні артефакти з Акрополя - мармурові скульптури віком 2500 років з Парфенону, придбані британським дипломатом лордом Елгіним на початку 19 століття, коли Греція входила до складу Османської імперії. Це майже половина 160-метрового фризу, який прикрашав Храм V століття до н.е,

У січні міністр культури Греції заявив, що Афіни активізують кампанію по поверненню скульптур з Парфенона і розраховують, що її підтримають європейські союзники.

Наразі Британський музей у Лондоні відмовляється повернути історичні артефакти Греції. За офіційною версією британців, скульптури були придбані лордом Елгіном на законних підставах по контракту з Османською імперією. Афіни стверджують, що скульптури були вкрадені, тому що контракт був укладений з тодішнім окупантом Греції.