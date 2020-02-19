В окупованому Криму сталася серйозна НП з військовою технікою Путіна
|15:01 19.02.2020
|Крым
В окупованому Російською Федерацією Криму відбулася чергова надзвичайна подія з військовою технікою: на цей раз тут біля однієї з трас побачили палаючий БТР.
Як кажуть очевидці подій, інцидент стався в місті Білогірськ, повідомляє Апостроф.
Також в мережі опублікували відео з місця подій. На опублікованих кадрах видно, що військова техніка серйозно задимилася. Також видно, як її намагаються згасити інші військові, які, судячи з усього, пересувалися в одній колоні.
Ніяких подробиць інциденту більше не повідомляється.
Нагадаємо, що співробітники російської ФСБ затримали в окупованому Росією Криму місцевого жителя, йому пред'явили, що він є членом українського добровольчого батальйону.
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