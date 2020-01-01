Політику щодо України визначав і визначатиме Путін, а не Сурков, чи Козак - екс-посол США

14:41 19.02.2020   Россия

Мені хотілося би вірити, що шанси на мирне вирішення конфлікту у Донбасі між Україною та Росією покращуються. Але політика Кремля у цьому питанні не встановлюється Сурковим, і не буде визначатись Козаком. Її встановлюватиме Путін, а він досі на місці.

Стівен Пайфер, екс-посол США в Україні, писав 11-го лютого про відхід Суркова, повідомляє Голос Америки.

Прес-секретар Володимира Путіна, Дмитро Пєсков підтвердив журналістам, що головним співробітником адміністрації президента, які займаються питаннями України, буде Дмитро Козак.

Звільнення Суркова викликало жваву реакцію у західних оглядачів.

Балаш Ярабік, який очолює аналітичний департамент у Консультативній місії ЄС в Україні, ставить питання, чи пов'язане звільнення Суркова із загостренням на Донбасі.

"Чи не дісталося йому за сьогоднішні бойові дії у Східній Україні?", - твітує економіст Тімоті Еш.

"Цікаво буде побачити, де цей збочений розум знайде собі місце. Він все ще перебуває під західними санкціями, тож до Європи та ЄС він подорожувати не зможе", - твітує аналітик Алекс Мелікшвілі.

Цікаво буде побачити, де цей збочений розум знайде собі місце. Він все ще перебуває під західними санкціями, тож до Європи та ЄС він подорожувати не зможе
Алекс Мелікішвілі, аналітик

Про майбутнє Суркова міркує оглядач та журналіст Леонід Рагозін.

"Рагозін тепер: створить партію? стане наступником Путіна? стане наступником Кадирова? піде на пенсію у Тибеті", - питає Рагозін.

Натомість Кадрі Ліік дослідниця European Council on Foreign Relations звертає увагу на її особисте враження від Суркова.

"Сурков - один із найбільш майстерних коменікаторів, яких я будь-коли бачила. Я зустріла його лише раз. Щоб донести свою думку, він використав цілий феєрверк методів: від чемності до демагогії, брехні, грубої правди, пихатості, самоіронії... але йому месидж був чітко зрозумілий. Досить майстерно", - розповіла Ліік.

Раніше екс-посол США в Україні Стівен Пайфер відзначив, що попри одіозність Суркова навряд варто вважати архітектором політики Росії щодо України.

"Мені хотілося би вірити, що шанси на мирне вирішення конфлікту у Донбасі між Україною та Росією покращуються. Але політика Кремля у цьому питанні не встановлюється Сурковим, і не буде визначатись Козаком. Її встановлюватиме Путін, а він досі на місці", - заявив Пайфер 11-го лютого.



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