Украинский МИД отреагировал на субботний захват украинских моряков (15 февраля) только в понедельник 17 февраля.

В МИД был вызван временный поверенный по делам РФ, был выражен протест в связи с незаконным задержанием украинских рыбаков в Азовском море, об этом сообщила пресс-служба украинского МИДа 17 февраля, передает Флот2017.

Украинская сторона потребовала от агрессоров «неуклонно соблюдать международно-правовые обязательства и международные договоры», а также «безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию об обстоятельствах задержания украинского рыболовецкого судна и четырех членов его экипажа».

Россиянам в очередной раз напомнили о том, что АР Крым и Севастополь – неотъемлемая часть Украины и потребовали немедленно освободить захваченных рыбаков и плавсредство.

На следующий день, во вторник 18 февраля уже американская дипломатия отреагировала на вопиющее нарушение россиянами международного права в Азовском море.

Посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время телефонной пресс-конференции засвидетельствовал очередную попытку установить полный контроль российской стороной над водами Азовского моря, что прямо противоречит международному праву.

«Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения и возвращения в Украину всех украинцев, которые противоправно задержаны в России, включая этих рыбаков», — заявил посол Гилмор.