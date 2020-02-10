Захват украинских рыбаков в Азовском море вышел на международный уровень
|14:21 19.02.2020
|Крым
Украинский МИД отреагировал на субботний захват украинских моряков (15 февраля) только в понедельник 17 февраля.
В МИД был вызван временный поверенный по делам РФ, был выражен протест в связи с незаконным задержанием украинских рыбаков в Азовском море, об этом сообщила пресс-служба украинского МИДа 17 февраля, передает Флот2017.
Украинская сторона потребовала от агрессоров «неуклонно соблюдать международно-правовые обязательства и международные договоры», а также «безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию об обстоятельствах задержания украинского рыболовецкого судна и четырех членов его экипажа».
Россиянам в очередной раз напомнили о том, что АР Крым и Севастополь – неотъемлемая часть Украины и потребовали немедленно освободить захваченных рыбаков и плавсредство.
На следующий день, во вторник 18 февраля уже американская дипломатия отреагировала на вопиющее нарушение россиянами международного права в Азовском море.
Посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время телефонной пресс-конференции засвидетельствовал очередную попытку установить полный контроль российской стороной над водами Азовского моря, что прямо противоречит международному праву.
«Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения и возвращения в Украину всех украинцев, которые противоправно задержаны в России, включая этих рыбаков», — заявил посол Гилмор.
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