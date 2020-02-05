Ердоган пригрозив новою військовою операцією в Сирії

13:41 19.02.2020   Турция

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив проведенням нової військової операції на півночі Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah у Twitter.

За словами Ердогана, попередні переговори з Росією не принесли результатів, тому він не виключає проведення нової операції в провінції Ідліб. Він додав, що проведення операції питання дуже короткого часу.

"Ми в останнє попереджаємо. На жаль, ми не отримали результатів від переговорів в Туреччині та в Росії. Ми бачимо, що за столом переговорів ми знаходимося далеко від тих цілей, які поставили для себе. Ми завершили всі приготування. Ми наступимо раптово. Скажу більше: операція в Ідлібі - це питання дуже короткого часу", - заявив він.

Президент Туреччини зазначив, що турецькі військові не покинуть сирійську провінцію Ідліб, а у режиму Башара Асада є декілька днів для виведення сил з провінції.

"У режиму лишились лічені дні для того, щоб припинити свою агресію в Ідлібі й відступити до територій, які визначені угодами, підписаними в Сочі. Це наше останнє попередження", - наголосив Ердоган.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сирії Башар Асад не планує припиняти наступ на провінцію Ідліб, поки не буде досягнуто повної перемоги. При цьому Асад розповів про покращення життя та економічної ситуації в Аллепо, яке було взято під повний контроль уряду.



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