Росія завдала нових авіаударів по Сирії, є загиблі
|13:21 19.02.2020
|Россия
Російська авіація завдала авіаудар по місту Терманін у провінції Ідліб (Сирія).
Внаслідок удару загинуло троє мирних жителів, повідомляє Сирійська цивільна оборона у Twitter, передає РБК-Україна.
Також було опубліковано відео, на якому зафіксоано сцени після російських авіаударів по місту Терманін в Ідлібі
"Чи є обґрунтування цих військових злочинів, чи вони припиняться, перш ніж заберуть життя більшості цивільних?" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттген закликав накласти санкції на Москву через авіанапади на Сирію.
Від початку підтримуваного Росією наступу сирійських урядових військ в грудні 2019 року з охоплених боями районів на північному заході Сирії втекли майже 900 тисяч осіб, заявила ООН 17 лютого.
В свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас висловився з приводу триваючих бойових дій в сирійській провінції Ідліб.
"Ми дуже боїмося, що там станеться гуманітарна катастрофа і число біженців з регіону ще збільшиться, що нікому не потрібно", - сказав він.
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