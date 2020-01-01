Україна готова до транзиту нафти до Білорусі нафтопроводом Одеса-Броди

13:01 19.02.2020   Украина

Україна готова до транзиту нафти для білоруських нафтопереробних заводів (НПЗ) по нафтопроводу Одеса-Броди.

Про це заявив посол України в Білорусі Ігор Кизим, передає видання naviny.by, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначив посол, "ці розмови ведуться", а в січні збиралася робоча група з питань паливно-енергетичного комплексу.

"Питання обговорювалося і під час міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва в грудні. Вони на слуху, ми готові, але треба показати які обсяги і коли це потрібно. Якщо буде заявка, ми готові її розглянути, і це було заявлено під час комісії", - сказав він.

Як нагадав дипломат, коли влітку 2019 року Російська Федерація ввела ембарго на поставки палива в Україну, Білорусь збільшила обсяги поставок нафтопродуктів для України.

"Коли у нас була проблема влітку з поставками дизельного палива, то Білорусь нам підставила плече. Ми готові підтримати Білорусь в будь-якому починанні, якщо у неї виникають якісь проблеми", - додав Кизим.



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