Україна готова до транзиту нафти до Білорусі нафтопроводом Одеса-Броди
|13:01 19.02.2020
|Украина
Україна готова до транзиту нафти для білоруських нафтопереробних заводів (НПЗ) по нафтопроводу Одеса-Броди.
Про це заявив посол України в Білорусі Ігор Кизим, передає видання naviny.by, повідомляє РБК-Україна.
Як зазначив посол, "ці розмови ведуться", а в січні збиралася робоча група з питань паливно-енергетичного комплексу.
"Питання обговорювалося і під час міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва в грудні. Вони на слуху, ми готові, але треба показати які обсяги і коли це потрібно. Якщо буде заявка, ми готові її розглянути, і це було заявлено під час комісії", - сказав він.
Як нагадав дипломат, коли влітку 2019 року Російська Федерація ввела ембарго на поставки палива в Україну, Білорусь збільшила обсяги поставок нафтопродуктів для України.
"Коли у нас була проблема влітку з поставками дизельного палива, то Білорусь нам підставила плече. Ми готові підтримати Білорусь в будь-якому починанні, якщо у неї виникають якісь проблеми", - додав Кизим.
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