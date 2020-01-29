У США громадянина Мексики звинуватили у роботі на російську розвідку
|12:41 19.02.2020
|Россия
Громадянину Мексики, заарештованому у Маямі, 18 лютого висунули звинувачення в тому, що діяв в якості «незареєстрованого іноземного агента» за завданням російської розвідки.
Згідно з обвинувальним висновком, 35-річного Гектора Кабреру Фуентеса, який наразі проживає у Сінгапурі, завербував співробітник російської розвідки у 2019 році. За інформацією Мін'юсту США, мексиканець двічі їздив до Москви, повідомляє Радіо Свобода.
Його заарештували в аеропорту перед посадкою в літак, який прямував до Мехіко. У США Фуентес приїхав минулого тижня за туристичною візою щоб спостерігати за інформатором, який надавав ФБР інформацію про російську розвіддіяльність у Південній Флориді. При огляді його смартфона виявили листування з російським куратором і фотографії автомобіля об’єкта його спостереження.
Під час першої появи в суді Кабрера Фуентес заявив, що займається дослідницькою діяльністю в Національному університеті Сінгапуру.
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