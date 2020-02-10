СБУ виявила поблизу Крима схованку з військовими засобами ураження
|12:21 19.02.2020
|Крым
Співробітники Служби безпеки України виявили в Каланчацькому районі Херсонської області поблизу Північно-Кримського каналу місце незаконного зберігання арсеналу зброї, боєприпасів і вибухівки.
Про це повідомляє прес-центр Херсонського обласного управління СБУ, передає Новый Визит.
“Зі схованки правоохоронці вилучили 2 ручних протитанкових гранатомети, 1,2 кг тротилу і 1 кг піротехнічної суміші, загорнуті в поліетиленові пакети”, – йдеться в повідомленні на сторінці прес-офіцера Херсонського облуправління СБУ Вікторії Шакули у вівторок.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
“Встановлюються джерела походження схрону і особи, які, можливо, причетні до його облаштування”, – написала Шакула.
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