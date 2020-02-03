Россия собирается предъявить Украине иск "за перекрытие Северо-Крымского канала"

12:01 19.02.2020   Крым

Россия может предъявить Украине иск за перекрытие Северо-Крымского канала.

Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам "при постпредстве Крыма при президенте РФ" Александр Молохов.

Как уже сообщал «Новый День», канал протяженностью более 406 км (от Новой Каховки до Керчи) обеспечивал до 85% потребности полуострова в воде. Построен он был в советское время, и после 1991 года фактически не обслуживался, поэтому к 2013 году износ сооружения достиг 80%, а потери превышали 60% подаваемой воды или около 700 млн кубометров в год, считают россияне.

После перекрытия канала в 2014 году север и восток Крыма фактически остались без водоснабжения. «Ввиду значительного ущерба, причиненного Украиной экосистеме и сельскому хозяйству северного Крыма, соответствующий российский иск к киевским властям имеет все шансы на успех, и нашей стране давно пора переходить в наступление на юридическом фронте, – цитирует Молохова РИА «Новости». Чиновник подчеркивает: правовая основа для предъявления претензий со стороны России по отношению к Украине в связи с перекрытием Северо-Крымского канала имеется.

Молохов отметил, что суд Евросоюза постоянно рассматриваются дела о защите экосистем международных водотоков, а в Международном суде ООН выносились вердикты по вопросу загрязнения реки Уругвай и спору между Словакией и Венгрией о строительстве дамб на Дунае.

В международном праве отчетливо прослеживается тенденция признания мировым сообществом права на воду в качестве неотчуждаемого права человека, подчеркивает Молохов.

Он отметил, что при подготовке иска возможно ссылаться на Берлинские правила по водным ресурсам, принятые в 2004 году, Конвенцию Европейской экономической комиссии ООН по охране и использованию трансграничных водотоков 1992 года, а также сопутствующие ей два протокола и подписанное российско-украинское двухстороннее соглашение о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, Конвенцию ООН о праве несудоходных видов использования международных водотоков 1997 года.
 



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