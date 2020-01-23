В Росії все ще оцінють збитки від пожежі на “Адміралі Кузнєцові”

11:50 19.02.2020   Россия

Точна сума збитків єдиному російському авіаносному крейсері “Адмірал Кузнєцов” через пожежу не визначена, ймовірно, вона перевищить 300 мільйонів рублів (4701000,00 доларів США).

Про це повідомив глава Об’єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) Олексій Рахманов, передає Український мілітарний портал.

“Остаточної цифри немає. Комісія продовжує працювати. З урахуванням того, що затрималася робота і пожежних, і правоохоронних органів, я думаю, що нам ще буде потрібен якийсь час для вивірки. Нас просто не пускали на об’єкт дуже довго”, – сказав Рахмановдзатянулась робота і пожежних, і правоохоронних органів, я думаю, що нам ще буде потрібен якийсь час для вивірки. Нас просто не пускали на обєкт дуже довго, – сказав Рахманов

“Орієнтовно ні лякати, ні радувати нікого не буду – точно ніяких 90 мільярдів там немає. Але і, я думаю, що 300 мільйонами ми не обійдемося”, – повідомив президент ОСК

12 грудня 2019 року на авіаносці “Адмірал Кузнєцов”, який встав на ремонт на заводі в Мурманську, сталася пожежа. За попередніми даними, пожежа виникла в ході зварювальних робіт. Гасили добу. В результаті пожежі загинули дві людини – військовослужбовець-контрактник, який брав участь в гасінні пожежі, і офіцер Північного флоту, постраждали ще 14.

16 грудня Рахманов заявив, що “Адмірал Кузнєцов” не отримав критичних пошкоджень, буде відремонтований і повернутий до складу ВМФ Росії. “Корабель на плаву. Остійність не втратив. Значить, жити буде”, – сказав глава ОСК.

Авіаносець обіцяли повернути після ремонту до складу Північного флоту Росії спершу в 2021, потім в 2022 році.

Держконтракт з центром судноремонту “Звездочка” на відновлення технічної готовності і модернізацію авіаносця військові уклали в квітні 2018 року.

Важкий авіаносний крейсер був закладений на стапелі Чорноморського суднобудівного заводу в 1982 році. Корабель може нести понад 50 літальних апаратів.

В ході модернізації “Адмірал Кузнєцов” отримає морський варіант комплексу протиповітряної оборони “Панцирь”, нові котли, насоси і нові польотні системи і системи зв’язку. На кораблі має бути додатковий ремонт головних турбін енергоустановки.



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