Колишнього голову Демократичної партії Молдови Володимира Плахотнюка досі не оголосили в міжнародний розшук.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Павел Войко після засідання колегії МВС 18 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

"Депутат Ілан Шор і колишній депутат Костянтин Цуцу оголошені в міжнародний розшук. Що стосується Плахотнюка, то ми досі не отримали офіційної відповіді від Europol про його оголошення в розшук", - сказав Войко.

30 січня генпрокурор Александр Стояногло заявив, що звернення про оголошення в міжнародний розшук Плахотнюка зареєстровано в Інтерполі.

Нагадаємо, в Молдові Плахотнюка звинувачують у створенні злочинної групи, шантажі, обмані і відмиванні грошей. Матеріали справи Антикорупційній прокуратурі Молдови передали колеги з Румунії. Про розслідування стало відомо 30 серпня 2019 року (через два з половиною місяці після того, як Плахотнюк покинув Молдову). 9 жовтня 2019 Антикорупційна прокуратура викликала Плахотнюка на допит через соцмережу Facebook. Через два дні після того, як він не прийшов на допит, суд видав ордер на арешт Плахотнюка і дозволив оголосити його в розшук.

Плахотнюк втік з країни у червні після загострення політичної кризи, яка завершилась зміною влади.

13 січня США наклали на нього санкції.