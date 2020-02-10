Более 500 оккупантов отработали на побережье аннексированного Крыма высадку десанта
|11:20 19.02.2020
|Крым
Основной этап двустороннего тактического учения прошел на полигоне Опук в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил Алексей Рулёв, передает Крым Информ.
Одна тактическая группа провела высадку морского десанта с корабля «Новочеркасск», вторая группа – высадку воздушного тактического десанта в глубине назначенного района.
Нападающая рота применила нестандартный подход в занятии плацдарма и оборудовали укрепрайона.
На завершающем этапе учений подразделения выполнили практические стрельбы из штатного вооружения.
Всего в учениях были задействованы более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники.
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