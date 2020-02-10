Основной этап двустороннего тактического учения прошел на полигоне Опук в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил Алексей Рулёв, передает Крым Информ.

Одна тактическая группа провела высадку морского десанта с корабля «Новочеркасск», вторая группа – высадку воздушного тактического десанта в глубине назначенного района.

Нападающая рота применила нестандартный подход в занятии плацдарма и оборудовали укрепрайона.

На завершающем этапе учений подразделения выполнили практические стрельбы из штатного вооружения.

Всего в учениях были задействованы более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники.