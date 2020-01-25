Землетрус магнітудою 4,2 стався у середу в турецькій провінції Маніса. Йому передував землетрус магнітудою 5,2, який стався за кілька годин до цього.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Anadolu.

"Землетрус силою 4,2 бала стався в населеному пункті Кіркагач в районі Маніса", - пишуть у виданні.

В управлінні з попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини заявили, що підземні поштовхи були зафіксовані в 00:23 за місцевим часом в Кіркагаче.

Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.

Це другий землетрус, зафіксований за добу в цій частині Туреччини.

У вівторок, 18 лютого, о 19:09 в Манісі зафіксували поштовхи магнітудою 5,2.

Нагадаємо, що ЄС зібрав понад мільярд євро для відновлення Албанії після землетрусу.

Наприкінці січня у Туреччині стався потужний землетрус магнітудою 6,8. В результаті стихії загинуло щонайменше 39 людей.