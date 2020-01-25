Туреччиною впродовж кількох годин прокотилися два землетруси
|10:30 19.02.2020
|Турция
Землетрус магнітудою 4,2 стався у середу в турецькій провінції Маніса. Йому передував землетрус магнітудою 5,2, який стався за кілька годин до цього.
Про це повідомляє УНН із посиланням на Anadolu.
"Землетрус силою 4,2 бала стався в населеному пункті Кіркагач в районі Маніса", - пишуть у виданні.
В управлінні з попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини заявили, що підземні поштовхи були зафіксовані в 00:23 за місцевим часом в Кіркагаче.
Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.
Це другий землетрус, зафіксований за добу в цій частині Туреччини.
У вівторок, 18 лютого, о 19:09 в Манісі зафіксували поштовхи магнітудою 5,2.
Нагадаємо, що ЄС зібрав понад мільярд євро для відновлення Албанії після землетрусу.
Наприкінці січня у Туреччині стався потужний землетрус магнітудою 6,8. В результаті стихії загинуло щонайменше 39 людей.
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