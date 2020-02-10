В РФ і окупованому Криму утримують понад сотню українців і кримських татар -
|08:10 19.02.2020
|Крым
На території Російської Федерації і в окупованому Криму продовжують утримувати більше сотні українців і кримських татар.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця під час засідання Радбезу ООН, передає РБК-Україна.
Виступаючи на раді безпеки ООН, Кислиця вимагає від Росії повернути всіх, хто зазнав незаконного затримання на окупованих територіях і в РФ.
"Це ті, хто знаходиться в нелюдських умовах і піддаються тортурам протягом багатьох років. Раніше понад 200 українців утримується в тій частині Донбасу, яка неконтрольована. Також більше 100 українців, кримських татар в Криму і в Росії", - заявив Кислиця.
Він нагадав, що українська сторона успішно ініціювала два великих обміни ув'язненими з РФ.
"Триває робота над тим, щоб забезпечити звільнення всіх на всіх", - додав він.
Нагадаємо, Сергій Кислиця в ООН 18 лютого заявив, що від початку 2020 року, за півтора місяці, на Донбасі було вбито 13 українських військовослужбовців. Ще близько 60 військових України отримали поранення внаслідок обстрілу з боку бойовиків.
Засідання Радбезу ООН відбулося 18 лютого 2020, після того, як вранці озброєні формування РФ атакували українські позиції.
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