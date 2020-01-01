Засідання Радбезу ООН: Росія звинуватила парнерів України у "підіграванні Києву
|09:01 19.02.2020
|Россия
Росія під час засідання Ради Безпеки ООН, де обговорюється наступ бойовиків на Донбасі, звинуватила країни-члени Радбезу у "підіграванні Києву".
Як передає РБК-Україна, про це сказав постійний представник РФ при ООН Василь Небензя.
Зокрема, він заявив, що "схід України виступає проти українських військових на кордоні з Росією", оскільки побоюється зриву виборів на Донбасі. Також Росія заявляє, що мінські угоди є безальтернативним документом для вирішення ситуації на Донбасі і звинувачує українську сторону в порушенні цих угод.
"Ми знаємо тези, з якими деякі країни збираються зараз виступити. Тому хочемо попередити заздалегідь... Чим довге ви підіграєте Києву - тим менше шансів на взаємний діалог між українськими громадянами по обидві сторони лінії розмежування", - сказав Небензя.
Вплив Росії та присутність її військ на Донбасі Небензя не визнав.
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