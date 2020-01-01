Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина та Польща після засідання Ради безпеки ООН виступили із заявою на підтримку України.

«Ми, країни ЄС, чинні члени Ради безпеки ООН — Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина та Польща — цілковито підтримуємо незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України згідно з її міжнародно визнаними кордонами», — йдеться в заяві, повідомляє НВ.

Країни також засудили анексію Криму Росією та дестабілізацію окремих районів Донецької та Луганської областей.

У документі також йдеться, що Росія здійснює фінансову та військову підтримку «Л/ДНР», чим порушує фундаментальні принципи міжнародного права. Внаслідок цього 3,5 мільйона осіб на Донбасі потребують гуманітарної допомоги та захисту.

У заяві також зазначається, що результати саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року мають бути основою подальшого вирішення конфлікту.