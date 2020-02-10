США закликали РФ вивести війська зі Східної України і Криму і дотримуватися Мінських угод

10:45 19.02.2020   Крым

США на засіданні Ради Безпеки ООН закликали Росію вивести свої сили зі Східної України і Криму, а також дотримуватися своїх зобов'язань відповідно до Мінських угод і заходів, прийнятих лідерами "нормандської четвірки" в Парижі.

"Росія повинна закінчити цей конфлікт виведенням своїх військ зі Східної України і Криму. І ми закликаємо Росію негайно імплементувати свої гарантії з безпеки відповідно до Мінських угод, оскільки сторони можуть просунутися вперед із політичними заходами щодо Мінських угод, лише коли існує безпека на землі" , - сказала в.о. заступника представника США при ООН посол Черіт Норман Шале під час засідання в Нью-Йорку у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вона також підкреслила, що США закликають Росію виконувати заходи, викладені на недавньому саміті лідерів "нормандської четвірки" в Парижі, негайно стабілізувати ситуацію в зоні конфлікту, включно з відкриттям нових цивільних пунктів пропуску, розведення військових сил у районах з найбільшою гуманітарною значимістю і імплементацію заходів підтримки припинення вогню.

Посол зазначила, що Вашингтон продовжує підтримувати Мінські угоди і процес в "нормандському форматі".

"США підкреслюють нашу однозначну позицію щодо України. Ми не визнаємо і не будемо визнавати так звану анексію Криму Кремлем. Наші санкції проти Росії залишаться в силі, поки Україна не поверне контроль над своєю територією", - підкреслила в.о. заступника представника США при ООН.

Як повідомлялося, засідання Ради безпеки ООН було ініційовано делегацією Росії для обговорення виконання Мінських угод. У четвер, 20 лютого, з ініціативи України Генеральна Асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. У дискусії візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.



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