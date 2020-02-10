США пообіцяли не знімати санкції з РФ до повернення Україні захопленої території
|10:15 19.02.2020
|Крым
Сполучені Штати Америки не мають наміру скасовувати накладені на Росію санкції до повного повернення Україні контролю за усією її територією.
Про це під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заявила в.о. заступника постійного представника США в ООН Шеріт Норман Шале, повідомляє Главком.
«США наголошують на своїй непорушній позиції стосовно України. Ні зараз ні в майбутньому ми не визнаємо спробу анексії Росією Крим. Наші санкції проти Росії залишатимуться чинними до того часу, поки Україна не поверне контроль над своєю територією», - сказала Шале.
Вона закликала Росію «поважати суверенітет й територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються і в територіальні води».
«Ми засуджуємо зловживання, що мають місце під російською репресивною окупацією та закликаємо Росію звільнити понад 80 утримуваних нею українських політичних бранців, а також припинити кампанію залякування кримських татар й опонентів окупації», - зазначила дипломат.
Шале наголосила, що США «ніколи не погодяться ні на що інше, ніж повне відновлення контролю України над її власною територією, чи йдеться про східну Україну, чи про Крим, чи про територіальні води».
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