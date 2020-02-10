Внаслідок спроби Росії анексувати Крим, півострів перетворився на гетто з порушеннями прав людини та величезну військову базу, яка використовується Москвою навіть для війни в Сирії.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив у вівторок на засіданні Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

За його словами, у Криму зросла кількість політичних заручників та репресованих українців і кримських татар. "Навколо півострова побудовано "стіну мовчання", яка не допускає жодної міжнародної перевірки щодо порушення резолюцій ООН", - сказав він.

Відповідно до звіту Генерального секретаря ООН та доповідей Місії з моніторингу прав людини в Україні, Росія проводить приховані демографічні зміни, в результаті яких в Крим переселено понад 130 000 військових і державних службовців, котрі витісняють місцеве населення, зазначив Кислиця.

"Мілітаризація окупованого Криму йде в повну силу, оскільки Росія доставляє додаткові війська та зброю, зокрема й для доставлення ядерних зарядів (підводні човни, військові кораблі, бойові літаки)", - сказав він. Загальна кількість російських військових у Криму, за його словами, зросла майже утричі. "Такі дії становлять серйозну загрозу для Чорноморського регіону та далеко за його межами", - додав Кислиця.

Нагадаємо: запустивши так званий "Кримський міст", Росія не лише грубо порушила міжнародне право та двосторонні договірні зобов'язання, а й спричинила величезні економічні втрати для України та створила екологічну загрозу для Чорного та Азовського морів.