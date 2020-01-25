Землетрус магнітудою 5,2 стався в західній турецькій провінції Маніса.

Про це повідомляє агентство Anadolu, посилаючись на повідомлення Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), передає Укрінформ.

Згідно з інформацією, підземні поштовхи зафіксовані о 19:09 за місцевим часом у повіті Киркагач.

Осередок землетрусу залягав на глибині 7 кілометрів.

Як повідомлялося, 24 січня на сході Туреччини о 20:55 за місцевим часом стався землетрус магнітудою 6,8. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в містечку Сіврідже у провінції Елязиг.

За даними Управління по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), після землетрусу зафіксовано 228 афтершоків магнітудою 4,0 і вище. Понад 40 осіб тоді загинули.

Підземні поштовхи відчувалися в прилеглих до Анкари провінціях (Адана, Хатай, Османіє, Тунджелі, Газіантеп, Шанлиурфа, Малатья, Мардін, Самсун, Токат, Чорум і Кайсері), а також на півночі Сирії.