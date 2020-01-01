Постійний представник РФ у ООН Василь Небензя під час засідання Ради безпеки ООН говорив переважно неправду.

Про це заявила Постійна представниця Британії в ООН Карен Пірс під час того ж засідання Радбезу у Нью-Йорку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Російський посол довго говорив про неспроможність інших виконати власні зобов’язання, відповідно до Мінських угод. Його слова були переважно неправдою, загорнутою у видумку в казці”, - сказала Пірс.

Вона додала, що російська позиція стосовно необхідності проведення на Донбасі місцевих виборів з метою відкриття шляху до надання частинам регіону спеціального статусу є правильною, однак вимагає суттєвих уточнень.

“Ці місцеві вибори можуть відбутися лише за належних умов, до яких належить: всеохопе припинення вогню, безперешкодний доступ СММ ОБСЄ та виведення іноземних підрозділів. Це дуже відрізняється від сучасного стану”, - зазначила дипломат.

Пірс також закликала Росію негайно відмовитися від практики надсилання так званих “гуманітарних конвоїв”, які не проходять жодної інспекції, натомість зосередившись на полегшенні безпечного доставлення міжнародної допомоги, “ґрунтуючись на міжнародних механізмах, визначених у Мінських угодах”.