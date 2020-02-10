Кримський журналіст Микола Семена, який 18 лютого виїхав з Криму на материкову частину України, не збирається повертатися до Криму, поки він анексований.

«Планів повертатися на окуповану територію у мене немає. Я виїхав на територію материкової України на невизначений час. Поки частина України –це окупована територія, я не можу вважати її своєю домівкою. Моя сім’я вважає так само. І я думаю, якщо це (анексія – ред.) триватиме дуже довго, то нам доведеться поміняти місце проживання», – зазначив Семена.

Очікується, що він приїде до Києва вранці 19 лютого, повідомляє Радіо Свобода.

За останні роки у 69-річного журналіста почалися проблеми зі здоров’ям. Ще на етапі судових розглядів з’ясувалося, що у нього серйозні проблеми з серцем і хребтом. Отримати належне лікування в Криму він не міг, оскільки там немає профільних кваліфікованих фахівців. Лікувати його погодилися фахівці Київського інституту нейрохірургії, але російські слідчі відмовили Миколі Семене в можливості лікування там. Від запропонованої йому альтернативи в московських клініках журналіст відмовився.

В кінці 2018 року в Сімферополі Семена переніс операцію з видалення жовчного міхура і каменів з жовчовивідних шляхів.

28 січня стало відомо, що підконтрольний Росії Залізничний суд Сімферополя достроково припинив випробувальний термін і зняв судимість із Семени. Після того, як це рішення набуло чинності, була знята заборона журналісту займатися публічною діяльністю. В інтерв’ю проєкту Радіо свобода Крим.Реалії Микола Семена заявив, що хоче «повернутися в журналістику».

22 вересня 2017 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив Миколу Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Микола Семена стверджує, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Міністерство закордонних справ України, Держдепартамент США, Євросоюз і низка міжнародних організацій засудили винесений Семені вирок.