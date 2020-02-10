Заместитель представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что у представительства Зеленского есть предостережения относительно проведения 3 мая «Марша достоинства» в оккупированный Крым.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве, посвященной вопросам деоккупации Крыма во вторник, 18 февраля, передает ATR.

«У нас есть свои предостережения, потому что очень важно количество людей, которое будет привлечено. В том числе, как я понимаю, дипломатов. Мы высказали свои предостережения по поводу безопасности людей как тех, кто будет с материковой части идти, так и, в первую очередь, тех, которые будут идти с Крыма и непосредственно встречать эту колонну с материковой части», — отметила Ташева.

Она сказала, что представительство также общалось с крымчанами по этому поводу. По словам Ташевой, некоторые из них полностью поддерживают проведение марша, а другие так же высказывают некоторые предостережения.

«Активной работы по подготовке нет, потому что это не государственное мероприятие. Государство институционально не привлекается, потому что это в первую очередь инициатива Меджлиса крымскотатарского народа», — добавила заместитель представителя Зеленского.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ранее заявил, что 2 мая 2020 года состоится международная ненасильственная мирная акция «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства».

Как известно, целью этой акции является «содействие международным организациям, включая ООН, ОБСЕ, Европейский союз, Совет Европы и другие международные организации, в реализации ими же принятых решений в поддержку суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, и обеспечение тем самым защиты и соблюдения прав и свобод крымскотатарского народа — коренного народа Крыма, этнических украинцев, всех граждан Украины, проживающих в Крыму, независимо от их национальности».