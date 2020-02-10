Побиття та електрошокер: поліцейські в окупованому Криму знущалися з підлітка

08:30 19.02.2020   Крым

Мати 17-річного підлітка з окупованого Криму Ліля Расильчак повідомила, що її син Сервер Расильчак був побитий співробітниками так званих правоохоронних органів Сакського району з метою добитися свідчень у крадіжці.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ліля Расильчак розповідає про тортури зі сторони співробітників Сакської поліції стосовно її 17-річного сина Сервера. Про те, що в ніч з 28 січня 2020 року її чоловік з сином Сервером, його другом і дівчиною друга поїхали в Сімферополь. Вони зробили зупинку в Саках, виїхали на трасу, після чого їх автомобіль зупинили співробітники поліції", - йдеться в публікації.

За словами Сервера, всіх чотирьох, хто знаходився в автомобілі, без пояснення причин забрали в поліцію, а його самого побили.

"Ще навіть не встигли дати документи, як тут відразу під'їжджає машина Volkswagen Passat, звідти вилітають люди в цивільному одязі, і всіх нас викидають з машини, обличчям у підлогу. Я в шоці, не розумію, що відбувається. Пізніше під'їжджає ще одна машина вже зі співробітниками поліції у формі, і нас всіх забирають у відділення. Перед тим, як посадити мене в машину, один із співробітників поліції бере мене за голову і з коліна вдаряє мені в пах", - розповів Сервер.

За його словами, протягом трьох годин він був без батьків в одному кабінеті з поліцейськими Сакського відділення поліції.

Після того, як підлітка в наручниках завели на 4-й поверх "міжмуніципального відділу МВС "Сакський", якийсь Олександр Васильович, який уже бив його, зайшов у кабінет з електрошокером у руках і поцікавився: "Як ми будемо розмовляти, як з людиною чи як з твариною"?

Потім Олександр Васильович завдав ще серію ударів. Коли Сервер впав, співробітник поліції пригрозив, що зараз почне його "пробивати", що означає тортури з електрошокером ззаду.

"Він кілька разів підносив електрошокер мені до паху, потім вони втрьох заламали мене. Коля придавив мою голову до підлоги, Олександр Васильович почав тягнути вгору руки в наручниках, зняли з мене штани, труси і просто включили електрошокер на відстані, щоб я звук цей чув. По статевих органах не били, просто залякували", - розповів школяр, уточнюючи, що його били поки він лежав на підлозі, в тому числі по ногах, по спині і по голові.

Перебуваючи в шоці і не розуміючи, в чому його звинувачують, Сервер Расильчак на всі запитання отримував відповідь "подумати".

Через три години, Сервера звинуватили в тому, що він, його батько і друг вкрали гроші з автомийки, на яку вони навіть не заїжджали.

Пізніше, перед тим, як його відпустити, в кабінет, де знаходився Расильчак, зайшов ще один співробітник поліції і заявив Серверу, який задрімав на стільці: "А чого ми не встаємо, вас, кримських татар, не вчили, чи що, правил поведінки?".

"Він зайшов і каже мені: сподіваюся, тебе не били? У нас тут не б'ють. І посміхається, а поруч Олександр Васильович стоїть і електрошокер вмикає - вимикає, вмикає - вимикає. Я кажу: "Ні, звичайно, не били", - розповів Сервер.

Після цього його змусили написати пояснення на ім'я начальника відділу майора поліції Дмитра Олександровича Стрюкова, про те, що фізичну силу співробітники поліції до нього не застосовували.

За словами підлітка, наступного дня він зняв побої, в результаті яких у нього, зокрема, пошкоджений великий палець на руці, і написав заяву у відділення поліції Роздольненського району. Викладачі та однокласники в його школі знають про те, що сталося.

"Я не боюся і не соромлюся говорити про це вголос. Я хочу, щоб ті співробітники, які били мене в цьому кабінеті, були покарані по закону. Тому що сьогодні вони побили мене, а завтра поб'ють ще одну людину", - сказав Сервер.



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