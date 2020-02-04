В рамках следующего взаимного освобождения пленных Украина планирует вернуть заключенных в Крыму и РФ крымских татар, однако сколько именно представителей крымскотатарского народа будет освобождено — неизвестно.

Об этом рассказала заместитель представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева на пресс-конференции в Киеве, посвященной вопросам деоккупации Крыма во вторник, 18 февраля, сообщает ATR.

«Этот список всем известен. Ни новых имен, ни каких-то имен, которые оттуда можно забрать, нет. В Офисе президента находится полный список таких лиц, которые преследуются по политическим признакам. Переговоры касательно взаимного освобождения ведутся. Вы же понимаете, что это зависит не только от украинской стороны, но и от российской. Поэтому сколько людей будет освобождено — крымских татар, украинцев — мы не знаем, но поверьте, президент лично и вся команда переговорщиков, которые занимаются этим вопросом, они активно работают. Точного времени, когда это будет сделано, пока что никто не знает», — рассказала Ташева.

Она добавила, что работа над освобождением постоянно ведется Министерством иностранных дел и правозащитными организациями.

Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и пророссийскими боевиками в формате «всех на всех». Тогда Киев передал представителям оккупационных администраций 124 человека. А с ОРДЛО вернулись 76 пленных.