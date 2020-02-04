Сколько будет освобождено крымских татар, мы не знаем — Ташева
|08:01 19.02.2020
|Крым
В рамках следующего взаимного освобождения пленных Украина планирует вернуть заключенных в Крыму и РФ крымских татар, однако сколько именно представителей крымскотатарского народа будет освобождено — неизвестно.
Об этом рассказала заместитель представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева на пресс-конференции в Киеве, посвященной вопросам деоккупации Крыма во вторник, 18 февраля, сообщает ATR.
«Этот список всем известен. Ни новых имен, ни каких-то имен, которые оттуда можно забрать, нет. В Офисе президента находится полный список таких лиц, которые преследуются по политическим признакам. Переговоры касательно взаимного освобождения ведутся. Вы же понимаете, что это зависит не только от украинской стороны, но и от российской. Поэтому сколько людей будет освобождено — крымских татар, украинцев — мы не знаем, но поверьте, президент лично и вся команда переговорщиков, которые занимаются этим вопросом, они активно работают. Точного времени, когда это будет сделано, пока что никто не знает», — рассказала Ташева.
Она добавила, что работа над освобождением постоянно ведется Министерством иностранных дел и правозащитными организациями.
Напомним, 29 декабря 2019 года состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и пророссийскими боевиками в формате «всех на всех». Тогда Киев передал представителям оккупационных администраций 124 человека. А с ОРДЛО вернулись 76 пленных.
Ще на цю тему:
"Суд" у справі імама Дервішева хоче викликати сумнівного свідка обвинувачення / Фото
У другій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір» російська прокуратура почала оприлюднювати експертизи / Фото
Правоохоронці відкрили провадження за фактом затримання ФСБ учасника кримськотатарського добробату
Стало відоме ім'я кримчанина, арештованого ФСБ за участь у "кримськотатарському батальйоні"
Москалькова відмовилася називати місце, куди етапують фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"
"Була дуже старенькою і від цього померла". Полозов розповів, що "суддя" у Криму заявила про Веджіє Кашку
"Слідчим", які незаконно затримували одного з керівників Меджлісу, повідомлено про підозру
У фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Емір-Усеіна Куку загострилися проблеми з нирками — адвокат