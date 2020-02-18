Окупанти в Криму схопили двох підлітків, кажуть: готували теракти в школах / Відео
|19:15 18.02.2020
|Крым
Російські силовики, що незаконно перебувають в окупованому Криму, схопили двох підлітків, які нібито готували теракти в школах Керчі.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російське інформаційне агентство ТАСС.
У ФСБ Росії заявили, що в окупованому Росією кримському місті Керч двоє підлітків 2003 і 2004 років народження готували терористичні акти в двох освітніх закладах.
Згідно із заявою, підлітки нібито є прихильниками екстремістської ідеології, послідовниками 18-річного Владислава Рослякова, який влаштував стрілянину в Керченському політехнічному коледжі в жовтні 2018 року.
Російські силовики стверджують, що в ході обшуків у будинках підлітків були вилучені саморобні вибухові пристрої з уражаючими елементами, компоненти для виготовлення вибухових речовин.
Як відзначили в ФСБ, "в листопаді 2018 року з одним із затриманих за фактом розміщення ним в соцмережах схвальних коментарів під статтями про вчинений злочин проводилися профілактичні бесіди, незважаючи на це, в подальшому він вступив в інтернет-спільноту неонацистів, одним з учасників якої раніше був згаданий Владислав Росляков ".
На опублікованому ФСБ відео один із затриманих підлітків говорить, що готував вибух у школі. Другий хлопець на відео розповідає, що вони вбивали котів.
Ще на цю тему:
Незаконна анексія Криму Росією порушує принципи ОБСЄ - посол США
Політв’язень Микола Семена вже на підконтрольній Україні території
Консенсус для мандата ООН на створення трибуналу з розслідування злочинів в Криму і Донбасі неможливий - дипломат
МЗС висловило протест Росії через затримання українських рибалок
Нікарагуа незабаром планує відкрити почесне консульство в анексованому Криму — джерело
Затриманих ФСБ українських рибалок повинні відпустити після закінчення терміну арешту — голова ДПСУ
Денісова вимагає від Москалькової надати офіційні дані про затриманих Росією українців
Джемилев: Пока продолжается оккупации Крыма, никаких ослаблений блокады быть не может
Росія досі офіційно не повідомила про затримання українських рибалок