Гвардейский ракетный крейсер "Москва" проекта 1164, шифр "Атлант", прослужит еще по меньшей мере десять лет: срок эксплуатации флагманского корабля Черноморского флота продлили.

Об этом Mil.Press FLOT сообщили два информированных отраслевых источника.

37-летний корабль проходит ремонт с восстановлением походной готовности на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе. Сейчас специалисты предприятия готовят "Москву" к докованию, сообщили изданию источники в судоремонтной отрасли.

Завершить ремонт и восстановление технической готовности крейсера планируют во втором квартале 2020 года. Основное внимание уделили ремонту главной энергетической установки, в том числе газотурбогенераторов, редукторов, топливной аппаратуры, газоходов маршевых газотурбинных двигателей и других элементов ГЭУ.

5 июня 2019 года корабль впервые с конца 2016-го вышел в море для проведения ходовых испытаний энергоустановки. Очередной выход в море планировали на декабрь 2019 года, однако позднее планы скорректировали.

О масштабной модернизации "Москвы" на "Звездочке" по примеру однотипного "Маршала Устинова" речи пока не идет: нет средств. Соответствующее решение могут принять позднее.

Замена целого ряда старых систем или модернизация существующих крайне необходима крейсеру, рассказал изданию осведомленный отраслевой источник. "Нужна, например, современная пожарная сигнализация, которой на "Москве" нет вообще, – выразил обеспокоенность он. – ВУНЦ ВМФ еще в 2011 году обратил внимание на эту проблему, предложил установить новую систему на крейсер "Маршал Устинов" в рамках его модернизации. Другие "Атланты" – "Москва" и "Варяг" – пока очень уязвимы в части пожарной безопасности".

В техзадании на модернизацию крейсера "Маршал Устинов" вообще не предусмотрели оснащение корабля пожарной сигнализацией, сообщал в главкомат ВМФ в декабре 2013 года адмирал Владимир Комоедов, занимавший тогда должность главы комитета по обороне Госдумы. Отмечалось, что отсутствие системы обнаружения пожара существенно влияет на живучесть крейсера, он не может соответствовать статусу современного корабля. Как выяснили журналисты и эксперты Mil.Press FLOT в 2018 году, идею установить на крейсеры проекта 1164 современную систему пожарной сигнализации поддерживало и Северное ПКБ.

Дальнейшее продление срока службы "Москвы" может оказаться нецелесообразным, ведь к 2030 году "Москве" будет уже 47 лет. Это сравнимо со сроком службы СКР "Сметливый" проекта 01090, который несет службу с 1969 года. После вывода из состава ВМФ "Сметливый" могут сделать музеем.

"Москва" – головной ракетный крейсер проекта 1164. Введен в эксплуатацию в 1983 году под именем "Слава". В 1996 году над кораблем взяло шефство правительство Москвы, после чего его переименовали.

Водоизмещение "Атлантов" – 11380 тонн при длине 186 метров и максимальной ширине 20,8 метра. Корабли способны развивать скорость до 34 узлов. Экипаж – 510 человек. Основное ударное вооружение крейсера – 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан". Помимо этого он оснащен артиллерией, ракетными средствами ПВО, ЗРК "Оса-М", торпедными аппаратами и реактивными установками для ведения огня глубинными бомбами.

Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, эта боевая служба завершилась в январе 2016 года.