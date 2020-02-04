Владельцы частных гостиниц в Крыму ждут "террора" со стороны властей и обещают срыв курортного сезона

20:30 18.02.2020   Крым

Владельцы частных объектов размещения и малых отелей оккупированного Крыма в связи с анонсированными поправками в отраслевом законодательстве не понимают, как работать в предстоящем курортном сезоне, и прогнозируют снижение поступлений в бюджет. 

Об этом сегодня, 18 февраля, на открытом совещании в Симферополе заявила соучредитель Крымской республиканской общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма» Елена Можаровская, пишет Крыминформ.

«В первую очередь мы должны донести руководству Крыма, что у нас под срывом находится сезон-2020, потому что люди не понимают, как работать в правовом поле. Всё законотворчество, которое происходило, вывело нас куда-то не туда, – сказала она. – Мы не понимаем, что делать. Они сорвут сезон. Они запустили поезда, но если пойдут проверки, как сказала Хованская (депутат Госдумы, соавтор поправок к ФЗ «Об основах туристской деятельности»), если мы поймем, что пошел террор, то не будут получать доход ни торговые лавки, ни парикмахерские, ни магазины – все перейдут на доход зимнего варианта. Никакого бюджета не будет».

Новые поправки к так называемому «закону Хованской» – федеральному закону «Об основах туристкой деятельности», которые вызывают обеспокоенность местного бизнеса, предполагают исключение объектов жилого фонда из понятия «средство размещения».

В министерстве курортов и туризма оккупированного Крыма подсчитали, что предлагаемые изменения в федеральном законодательстве могут обернуться для Крыма потерей полумиллиарда рублей налоговых отчислений и 15 тысяч рабочих мест. По примерным подсчетам местных чиновников, на мини-отели и частные объекты размещения приходится не менее 50% номерного фонда аннексированного Россией полуострова.

Оккупационные власти Крыма направили обращения к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой отклонить поправки. Однако представители местного бизнеса так и не поняли, к чему им готовиться в предстоящем курортном сезоне, поэтому приняли решение собирать подписи и самостоятельно обращаться во все возможные инстанции – от "главы" оккупированного Крыма до премьер-министра РФ – с просьбой урегулировать законодательно предоставление услуг по размещению туристов в жилых домовладениях.



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