Незаконна анексія Криму Росією порушує принципи ОБСЄ - посол США
|20:15 18.02.2020
|Крым
Незаконна анексія Криму Росією суперечить принципам Гельсінського заключного акта.
На цьому наголосив під час телефонної пресконференції у вівторок посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор, повідомляє Укрінформ.
"На жаль, причина, з якої ми зустрічаємося, пов'язана із сумною, вже шостою річницею початку російської агресії у Криму. Незаконна анексія Криму суперечить принципам Гельсінського Заключного акта. Такі дії підривають європейську безпеку і роблять майбутнє непередбачуваним", - наголосив американський дипломат.
Він нагадав, що Акт гарантує суверенітет і територіальну цілісність держав та незастосування сили, що є одним із принципів ОБСЄ.
"На жаль, Росія ігнорує ці зобов'язання і правила взаємодії між країнами, відправивши свої війська і провокаторів на Кримський півострів і на Схід України", - заявив Гілмор.
Посол констатував, що ситуація в окупованому Росією Криму нині є жахливою: "Російська маріонеткова влада у Криму переслідує кримських татар, етнічних українців та всіх, хто протистоїть цій окупації".
Як відомо, 1 серпня 1975 року у Фінляндії був підписаний Гельсінський заключний акт, від якого розпочинає свій відлік правозахисний рух у Радянському Союзі та Україні зокрема. Прикінцевий акт Наради з безпеки та співпраці в Європі (нині - ОБСЄ) підписали 33 держави.
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