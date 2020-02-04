Большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1134Б/БФ (шифр "Беркут-Б") "Керчь", находившийся в последние годы в резерве Черноморского флота, выведен из состава ВМФ.

Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в силовых структурах Крыма.

"Торжественная церемония спуска военно-морского флага на БПК состоялась в минувшую субботу. Теперь он переведен в категорию военного имущества Минобороны и ожидает утилизации", - сказал он.

БПК "Керчь" был последним кораблем проекта 1134Б/БФ. Ему готовилась роль флагмана Черноморского флота на период ремонта гвардейского ракетного крейсера "Москва", однако пожар в машинном отделении 4 ноября 2014 года, в результате которого была повреждена кормовая часть корабля, изменил его судьбу. В 2015 году комиссия Минобороны приняла решение о выводе "Керчи" из боевого состава флота в резерв. Это был последний БПК, находившийся в составе Черноморского флота.

В составе ВМФ СССР и РФ большой противолодочный корабль "Керчь" прослужил 45 лет.