Голландский сухогруз доставил в Одессу огромные козловые краны / Фото

19:45 18.02.2020   Одесса

Нидерландский сухогруз Symphony Sea (порт приписки Роттердам) доставил в одесский порт четыре козловых крана фирмы Liebherr для контейнерного терминала ГП «КТО».

Судно прибыло из ирландского порта Рингаскидди и 16 февраля пришвартовалось к причалу 2-К, пишет Думская.

Краны представляют собой козловые перегружатели типа RTG. Они прибыли в разобранном виде. После сборки их установят на новой складской территории Карантинного мола. Контейнерный комплекс, строительство которого началось в 2018 году, будет оборудован шестью полосами для хранения и обработки контейнеров с использованием так называемых тыловых перегружателей RTG. Осенью нынешнего года планируется ввести в эксплуатацию 4-й пусковой комплекс контейнерного терминала.

Стоимость новой техники составила более 6 миллионов евро. Новые краны фирмы Liebherr имеют ряд технических преимуществ, нацеленных на снижение эксплуатационных расходов. Кроме того, за счет более современных двигателей они экологичнее аналогов.

Сухогруз «Симфония Си« имеет очень необычные формы и применяется для перевозки специальных длинномерных грузов, например лопастей ветрогенераторов. Судно построено в 2016 году. Его длина 122 метра, ширина 17 метров, водоизмещение 10600 тонн.

Сухогруз «Симфония Си« имеет очень необычные формы и применяется для перевозки специальных длинномерных грузов, например лопастей ветрогенераторов.


Фото: Думская



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