Посольство США звернулось до Росії через бій біля Золотого
|19:30 18.02.2020
|Россия
Посольство Сполучених Штатів в Україні закликало РФ дотримуватись своїх зобов’язань у зв’язку з останнім загостренням на Донбасі.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Ми глибоко стурбовані сьогоднішніми повідомленнями про ескалацію конфлікту на Донбасі та наполегливо закликаємо Росію дотримуватись своїх Мінських та Нормандських зобов'язань", - сказано у заяві дипломатичної місії в Twitter.
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив про порушення Росією Мінських угод через обстріл бойовиками позицій українських військових поблизу Золотого. Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
"Найрішучішим чином засуджуємо цинічні спроби підтримуваних Росією сил зруйнувати нинішній крихкий статус-кво поблизу Золотого. Сьогодні в Раді Безпеки ООН Естонія підніме це питання про чергове дуже серйозне порушення Росією Мінських угод і обіцянок, даних нею в Парижі", - написав Рейнсалу.
У вівторок, 18 лютого, зранку збройні формування РФ атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного у районі Золотого.
Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення.
Представництво України в ЄС поінформувало Євросоюз про новий напад РФ на Донбасі, закликавши партнерів до рішучої реакції.
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