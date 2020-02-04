Політв’язень Микола Семена вже на підконтрольній Україні території

19:00 18.02.2020   Крым

Кримський політв'язень, журналіст Микола Семена перебуває на контрольованій урядом України території.

Про це омбудсмен Людмила Денісова повідомила у Facebook, пише Укрінформ

"Микола Семена, кримський журналіст, який був 22 вересня 2017 року незаконно засуджений окупаційною владою, нарешті перебуває на контрольованій урядом України території. Він у безпеці та прямує до Києва", - написала омбудсмен.

Як повідомляв Укрінформ, 22 вересня 2017 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд засудив кримського журналіста, автора проєкту Радіо Свобода "Крим.Реалії" Миколу Семену до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

28 січня 2020 р. Семена отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

 



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