Колишній тимчасовий повірений у справах України в Боснії і Герцеговині Володимир Цибульник переконаний, що сьогодні не досягти консенсусу світового співтовариства та отримати мандат ООН на створення і роботу трибуналу або комісії для покарання воєнних злочинців, що захопили частину Донбасу та Крим.

Дипломат у своїй статті для ZN.UA пише, що навіть створений рішенням Ради безпеки ООН Трибунал про розслідування злочинів на території колишньої Югославії, практично, зразу перетворився на об'єкт маніпуляцій, фальсифікацій і критики з боку Росії та Сербії.

"МТКЮ, заявляли російські дипломати і вторили тамтешні мас-медіа, є "блідою копією" Нюрнберзького трибуналу, в якого "відсутні справедливість і ефективність у роботі". Сьогодні ж, в умовах російської агресії та двоїстої позиції Заходу, домогтися рішення про створення міжнародного органу з розслідування злочинів на окупованих територіях, практично, неможливо. Адже агресор є членом Радбезу ООН і заблокує кожне таке рішення", - пише Цибульник.

Він попереджає, що пошук відповідей на такі запитання актуальний для України в контексті неминучості покарання військових злочинців, які захопили частину Донбасу і Крим.

Цибульник пише, що змінити ситуацію могли б офіційні звернення України, її президента або Верховної Ради в ООН із проханням створити структуру з розслідування військових злочинів Росії в Донбасі та Криму.

"Такий крок допоміг би уникнути неминучого російського вето в Раді Безпеки. А українські дипломати, що досить успішно працюють із делегаціями Асамблеї, могли б забезпечити прийняття такого рішення Генеральною Асамблеєю ООН. Але для цього треба нарешті чітко заявити: в нас іде війна з російським агресором і гине мирне населення. Так, найімовірніше, розглядатимуть ці заяви не один місяць, але політика маленьких кроків/дій часом ефективніша за гучні заяви і биття лобом об стіну", - додає дипломат.