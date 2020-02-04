На Новороссийской военно-морской базе прошло учение поисково-спасательных сил Черноморского флота страны-агрессора по оказанию помощи аварийному судну, терпящему бедствие в акватории Черного моря.

По замыслу учения, центр управления штаба НВМБ получил сигнал об аварийной ситуации на гражданском судне, которое в штормовых условиях при стоянке у причала получило пробоину, произошёл обрыв швартовых концов, судно вынесло открытое море, пишет пресс-служба Минобороны России.

Дежурные силы поисково-спасательного отряда (ПСО) НВМБ были направлены для оказания помощи терпящему бедствие судну, роль которого выполнял один из буксиров военно-морской базы.

В ходе учения флотские спасатели взяли на буксир аварийное судно, высадили на него аварийно-спасательную группу, которая локализовала условное поступление забортной воды, после чего была осуществлена буксировка объекта к месту штатной стоянки.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота.

Всего в учении было задействовано 5 судов Новороссийской ВМБ, в том числе спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру».