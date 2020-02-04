По информации Министрства обороны России на территории Южного военного округа 17 и 18 февраля прошли следующие мероприятия:



1.Начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ЮВО генерал-майор Андрей Волков оценил действия подчиненных в ходе совместного межвидового учения соединения РХБ защиты ЮВО и отдельной десантной-штурмовой бригады на полигоне Лебяжье Волгоградской области.

В рамках межвидового учения военнослужащими соединения (РХБ) защиты совместно с десантниками выполнена ликвидация последствий химического заражения.

По замыслу учения, в результате аварии на радиационном опасном объекте произошел выброс радиоактивных веществ. Батальон РХБ разведки совершил марш в район техногенной аварии и провел разведку района аварии для определения масштабов и зон радиоактивного заражения местности вокруг объекта.

Батальон аэрозольного противодействия осуществил аэрозольную маскировку стоянок самолетов на аэродроме на новейших машинах ТДА-3, которые превосходят по своим характеристикам предыдущие образцы техники в 5-6 раз.

В ходе учения были задействованы новейшие машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6, контрольно-распределительный пост КРПП-2, автомобильные разливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки с установленным авиационным двигателем ТМС-65, универсальная станция специальной обработки УССО, комплект аэрозольной дезинфекции КДА, комплекс лабораторно-полевой КЛП-1О.

В учении приняли участие более 700 военнослужащих ЮВО, а также задействовано порядка 100 единиц военной и специальной техники войск РХБ защиты.

2. Штурмовая авиация ЮВО пополнилась тремя новейшими глубокомодернизированными самолетами Су-25СМ3. Совершив перелет с завода-изготовителя в пункт постоянного базирования, самолеты прибыли в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Ставропольском крае, преодолев более 800 км.

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели или из-за облаков. Все, что требуется боевому летчику, – точные координаты объекта.

Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов самолетов к эксплуатации в заданных режимах.

Это уже четвертая поставка самолетов данного типа в авиационные части ЮВО. Таким образом, общее число модернизированных «Грачей» приблизилось к двум десяткам единиц.

3. Инженеры воинской части 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Кабардино-Балкарии, провели тактико-специальное учения на полигоне.

В полевом выходе задействовано более 500 военных инженеров и около 150 единиц специальной техники.

В ходе учения военные инженеры навели мосты на участке переправы с использованием понтонно-мостового парка ПМП, мостовых переходов через препятствия с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3.

Инженеры провели практические занятия по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов, соблюдению требований безопасности при их ликвидации. Также они изучили наиболее эффективные способы выполнения других задач инженерного обеспечения с учетом боевого опыта.

4. Около 100 разведчиков мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, убыли в горный учебно-тренировочный комплекс Дарьял в Северной Осетии для прохождения курса горной подготовки.

За месяц разведчикам предстоит выполнить учебно-боевые задачи с использованием современного переносного комплекса разведки и связи «Стрелец», штатного стрелкового оружия с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы.

Также в ходе курса разведчики выполнят организацию наблюдательных постов, секретов, разведывательных засад, действий в разведывательном дозоре, различные способы и приемы маскировки с использованием подручных средств и другие задачи.

Воины-разведчики получат практику в движении по горным склонам, преодолении скал, природных препятствий и водных преград, в организации воздушной переправы и эвакуации раненых с использованием специального современного горного снаряжения.

Все занятия на полигоне Дарьял проходят на высотах от 1,3 до 3 тыс. м над уровнем моря, что накладывает определенную специфику на проводимые занятия.

5. В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии ЮВО в Чечне стартовал второй армейский отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020).

В соревнованиях, которые продлятся до конца недели, принимает участие более 100 разведчиков из соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО.

В ходе армейского этапа конкурса военнослужащие разведывательных подразделений в полной экипировке со штатным оружием на время преодолеют водную преграду шириной до 100 м, совершат марш-бросок на 3 км в район сбора и выполнят упражнения контрольных стрельб из штатного оружия. Разведчики-связисты на контрольных точках маршрута отработают задачи организации связи и передачи разведывательных донесений, что также учитывается при начислении баллов.

Самым сложным этапом конкурса станет прохождение командами полосы препятствий «Тропа разведчика» и совершение марш-броска протяженностью 10 км по пересеченной местности с полной боевой выкладкой. На специализированной полосе препятствий «Тропа разведчика» разведывательные подразделения преодолеют более 20 препятствий на дистанции около 800 м.

Победители конкурса будут представлять 58-ю армию ЮВО на третьем окружном этапе конкурса.

6. В высокогорном районе Карачаево-Черкесии военнослужащие горного мотострелкового соединения Южного военного округа начали готовиться к отборочному этапу конкурса среди горных подразделений «Эльбрусское кольцо», в рамках АрМИ-2020.

Военным альпинистам в полной экипировке весом более 40 кг предстоит преодолеть маршруты протяженностью около 90 км и совершить восхождение на вершину горы Пастухова, высота которой составляет 2782, м и на месте продемонстрировать свои навыки в ориентировании, наведении навесной переправы через горную реку, выживании в экстремальных условиях.

Главным экзаменом для лучшего высокогорного подразделения ЮВО станет прохождение полосы препятствий, которая представляет собой спуски и подъёмы по горным склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутой веревки и др. Один из этапов полосы заключается в переноске ящика для боеприпасов весом 24 кг.

В рамках подготовки к конкурсу военнослужащие также отработают вопросы проведения спасательных работ и транспортировки пострадавшего.

Всего в мероприятиях специальной подготовки задействовано более 100 военнослужащих и свыше 10 единиц военной техники.

7. В рамках отборочного этапа конкурса «Снайперский рубеж» АРМИ-2020 снайперы 49-й общевойсковой армии ЮВО отработали тактику «горнолесной охоты» на командный состав подразделений условного противника на полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии. Снайперские пары совершили скрытые переходы на десятки километров в незнакомой местности, обходя сторожевые заставы с целью ликвидации командиров отрядов условного противника.

Особое внимание на конкурсе отводилось маскировке снайперов с помощью подручных средств и растительности.

Кроме того, были уничтожены разведывательные беспилотники. При опасности обнаружения группы, снайперы вели прицельный огонь, сбивая воздушные динамичные мишени.

Всего в конкурсе снайперов приняли участие более 100 военнослужащих ЮВО, а также были задействованы бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

8. В Ставропольском крае на полигоне Серноводский ЮВО завершилось тактико-специальное учение подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии ЮВО.

К учениям было привлечено более 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 200 единиц техники.

В ходе практической части учений специалисты войск РХБ защиты выполнили комплекс задач по организации защиты войск с применением современных образцов техники. Химики выполнили нормативы по аэрозольной маскировке, противодействию средствам наведения высокоточного оружия условного противника, а также техническим средствам разведки.

Также военнослужащие выполнили задачи по ведению РХБ разведки местности, в том числе при движении на марше, с использованием новейших разведывательных химических машин РХМ-6, провели забор проб грунта и осуществили дозиметрический и химический контроль.

При обнаружении условно зараженного участка местности военнослужащие провели мероприятия по его обеззараживанию, а также специальной обработке личного состава, вооружения, техники с использованием универсальных станций специальной обработки на шасси автомобилей КАМАЗ.

9. На Северном Кавказе началось пять двусторонних ротных тактических учений (РТУ) мотострелковых соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированных в Северной Осетии, Чечне и Южной Осетии. Учения пройдут с привлечением 10 комплексов с беспилотными летательными аппаратами и шести вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС И ПВО.

В учениях примут участие около 1,7 тыс. военнослужащих и около 300 единиц военной техники, в их числе танки Т-72Б3, Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2. Двусторонние РТУ с боевой стрельбой пройдут на общевойсковых полигонах Тарское, Дзарцеми, Серноводский, Альпийский и Гвардеец.

Согласно общему замыслу в каждом учении две ротные тактические группы действуют друг против друга. Командиры демонстрируют нестандартные решения и нешаблонные тактические действия при выполнении учебно-боевых задач, используя боевой опыт современных вооруженных конфликтов.

Подразделения мотострелков, танкистов и артиллеристов во взаимодействии с инженерными, разведывательными подразделениями, расчетами беспилотных летательных аппаратов и войсковой ПВО, подразделениями радиоэлектронной борьбы и радиационной, химической и биологической защиты отработают тактические действия.

Также в двусторонних учениях активно будут задействованы расчеты БЛА, которые выполнят задачи по предназначению при выдвижении механизированных колонн на марше, а также в системе разведывательно-огневых и ударных контуров. Командиры подразделений применят беспилотники для выявления засад и огневых средств условного противника, а также для определения координат объектов, подлежащих уничтожению имеющимися в распоряжении огневыми средствами.

Двусторонние РТУ в соединениях и воинских частях ЮВО на Северном Кавказе продлятся до 21 февраля с.г.