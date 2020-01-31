Оснащением корветов Турции займутся отечественные компании

18:00 18.02.2020   Турция

Консорциум двух ведущих оборонных компаний Турции ASELSAN и HAVELSAN займется оснащением пятого отечественного военного корвета проекта MİLGEM.

Соответствующее соглашение подписано во вторник между представителями ASELSAN-HAVELSAN и главным подрядчиком проекта создания корвета MİLGEM-5 - компанией STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, пишет Анадолу.

В соответствии с договором, ASELSAN-HAVELSAN оснастит судно вооружением, системами связи, радиолокации, навигации, радиоэлектронной борьбы и т.д.

Стоимость работ, которые реализует непосредственно флагман оборонной промышленности Турции - ASELSAN, составит 663 миллиона 747 тысячи турецких лир.

Проект планируется реализовать в 2021-2023 годах. 



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