Крыловский государственный научный центр выполнит работы по продлению срока службы семи судов вспомогательного флота ЧФ, в том числе большого морского танкера проекта 1559В "Иван Бубнов".

Об этом сообщается на сайте госзакупок, пишет Военное.РФ.

Планируется продлить срок службы морских буксиров МБ-23 и МБ-173 проекта 773, МБ-304 проекта 745, рейдовых буксиров РБ-237 и РБ-244 проекта 737К, а также спасательного буксира СБ-5 проекта 733С.

Заказчик работ - 13 СРЗ, их стоимость - 3,811 млн рублей с учетом НДС.

Соответствующий договор заключили 20 декабря 2019 года в рамках госконтракта от 14 ноября 2018 года.

КГНЦ выступает проектантом указанных судов, закупка осуществлена у единственного поставщика. В процессе анализируется техническое состояние судов, их систем, механизмов, и оценивается дальнейший срок службы с учетом ремонтных работ. Как рассказал изданию научный руководитель Крыловского центра Валерий Половинкин, в среднем такие работы занимают от одного месяца на каждое судно.

БМТ "Иван Бубнов"- четвертый из шести построенных танкеров проекта 1559В. Судно служит с 1975 года. МБ-23 построен в 1960 году, МБ-173 - в 1965 году. РБ-244 и РБ-237 построены в 1968 и 1972 соответственно. МБ-304 в строю с 1977 года. СБ-5 построен в 1965 году.

В 2019 году на десять лет продлили срок эксплуатации больших десантных кораблей проекта 775 ВМФ России.